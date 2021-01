Por O Dia

Pocah se emocionou com a homenagem publicada por Vera Fischer, na quinta-feira, nas redes sociais. Na publicação, a atriz relembrou os tempos em que Pocah convivia com sua família por sua mãe ser babá de Gabriel, filho de Vera."Eu estou muito emocionada com esse texto, com essas lembranças e esse carinho. Você é fundamental na minha vida, Vera. Você foi a minha primeira inspiração artística. Obrigada por isso e por sempre nos incluir na sua vida e fazer da minha infância um mundo mágico. Nunca esquecerei do dia que te contei que decidi virar cantora. Você me chamou para sentar a mesa com você e tomamos café juntas. Você disse que não curtia funk (risos) mas me apoiou e me deu forças pra realizar meus sonhos. Então, obrigada minha eterna deusa inspiradora", escreveu Pocah nos comentários da publicação de Vera.