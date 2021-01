Mateus Carrieri reprodução - internet

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 17:07

O ator Mateus Carrieri, ex-participante de "A Fazenda", confessou ter problemas com insegurança e dificuldade em aceitar que poderia ser uma pessoa querida pelo público do reality. Durante uma participação no programa "De Tudo Um Pouco", da Jovem Pan, no YouTube, ele relembrou algumas situações dentro do confinamento.



"Às vezes, eu tenho esse defeito. Eu não boto muita fé no meu taco. Eu tenho essa característica, tenho que resolver isso na terapia. Eu entrei com 15 mil seguidores no Instagram e aí cheguei lá e me deparei com pessoas que tinham 19 milhões", disse.

<iframe width="630" height="354" src="https://www.youtube.com/embed/cMqD4e76AFI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



Carrieri explicou que se sentiu perdido por não ter os mesmos recursos que os outros peões. "Eu fazia as coisas e falava: 'Se eu for pra roça, eu vou dançar'. As pessoas lá dentro falavam: 'Minha equipe, meus assessores, mutirão'. Eu nunca tinha ouvido falar em mutirão de votação. Comecei a perceber como as pessoas estavam preparadas para aquele jogo. Eu falei: ‘Dancei’.”



O ator comentou também que, apesar da insegurança, encontrou um mundo diferente após sair do programa. "Depois, saindo, eu percebi, claro, que por algum motivo... Essa [minha] própria simplicidade, essa [minha] espontaneidade, acabaram fazendo sucesso. Eu sou assim, eu sou simples, não tenho muita frescura", completou.