Gente como a gente! Ana Furtado mostrou estar curiosa com a nova edição do "Big Brother Brasil". Nesta sexta-feira, a apresentadora publicou um print de uma conversa sua com o marido, Boninho, pedindo para o diretor do reality publicar mais spoilers do "BBB 21".

"Pra vocês não dizerem que não tentei! Visualizou às 14h15 e não respondeu ainda", escreveu ela na legenda.