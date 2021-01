Lucas Selfie reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 08:56

Rio - O “bromance” que o Brasil quer ver está mais forte do que nunca. Depois de virarem amigos na última edição da ‘Fazenda’, Lipe Ribeiro e Lucas Maciel, o Selfie, estão mais próximos do que nunca.



Os amigos passaram réveillon juntos em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e agora resolveram eternizar a relação com uma tatuagem.



Na perna, os dois ex-participantes do reality tatuaram um regador e, pelas redes sociais, Selfie explicou o significado.



“Essa é só para quem acompanhava o sufoco do banho na pia”, escreveu. Além do desenho, ambos escreveram: “a vida é boa pra caral**”.