Publicado 10/01/2021 11:41

Rio - No fim de semana que Alok se tornou o artista brasileiro mais ouvido do Spotify no mundo, o DJ tem mais um motivo para comemorar. Neste domingo, seu primogênito Ravi completa um ano.Como parte da celebração, a mãe do pequeno, Romana Novais, escreveu um longo texto nas redes sociais parabenizando o filho.“Você é a minha alegria diária, meu desejo de vencer desafios, minha fonte amor... Te fazer feliz é a minha missão”, escreveu a médica.Alok é Romana também são pais de Raika, de apenas um mês.