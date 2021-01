Isis Valverde Reprodução Instagram

Publicado 10/01/2021 12:16

Rio - Isis Valverde volta a brindar seus seguidores com mais um clique de biquíni. Dessa vez, com uma peça rosa, a atriz posou ao lado da piscina enquanto pegava sol.



De férias na Bahia com a família e alguns amigos, virou rotina para Isis dividir momentos de intimidade na praia e na piscina com as pessoas que acompanham seu trabalho pelas redes sociais.