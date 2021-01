Mariana Goldfarb Reprodução Instagram

10/01/2021

Rio - Mariana Goldfarb não perde o bom humor. E também, não há motivos. Durante um passeio, a modelo resolveu dar um refrescada em uma cachoeira e registrou o momento com uma foto.



Mari, que é casada com Cauã Reymond, não deixou de compartilhar o clique mesmo com os biquínis de conjuntos diferentes, sem combinar. E, na legenda, aproveitou para falar e brincar sobre essa decisão.



“Contrariando todas as regras de etiqueta do verão onde o biquíni de cima tem que combinar com o debaixo porque quem decide se dá match sou eu e o que importa é ser feliz”, escreveu.