Bela Gil Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 13:11

Rio - Bela Gil não se contentou em contribuir apenas com receitas para seus seguidores. Dessa vez, a apresentadora famosa pelo estilo de vida natural ensinou uma forma de fazer maquiagem apenas com produtos simples.



Com fotos do passo a passo da receita e dela mesma usando o “batom de urucum”, Bela escreveu os itens necessários para a maquiagem.



“Batonzinho de urucum que serve também de blush. É importante que o urucum esteja fresco e não seco como muitos usam para fazer o colorau”, escreveu Bela, que ainda agradeceu aos ancestrais.



“Gratidão aos ensinamentos de tradição indígena”, disse.