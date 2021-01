Giovanna Ewbank Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 14:02

Rio - A apresentadora Giovanna Ewbank se produziu, na última sexta-feira, para a comemoração de seis meses de Zyan, seu filho caçula. Mas, neste domingo, Gio resolveu compartilhar fotos com detalhes da sua produção.



Com um estilo básico e em um vestido preto, a apresentadora postou uma sequência de três fotos com closes. Na legenda, Gio disse que o marido, o ator Bruno Gagliasso, também aprovou a produção.



“Só porque ontem eu me achei gata e sem filtro, é meu marido também kkkkkk”, brincou a apresentadora.