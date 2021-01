Por O Dia

Publicado 10/01/2021 16:01 | Atualizado 10/01/2021 16:13

Rio - Gkay está de volta das curtas férias que tirou no México, onde foi passar a virada de ano. Já em São Paulo, a humorista participou de um ensaio que explorou toda sua sensualidade.

Em uma sequência de cliques postados nas redes sociais, a humorista aparece com um body rosa super cavado e com o cabelo amarrado em um rabo de cavalo com tranças.

Integrante do humorístico ‘Os Roni’, do Multishow, a influenciadora digital paraibana virou assunto no último mês após seu término com o youtuber Rezende se tornar público. Pelos stories do Instagram, Gkay desabafou com os seguidores sobre o comportamento do então namorado e, ali mesmo, colocou um ponto final na relação.