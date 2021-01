Maiara e Fernando Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 16:07 | Atualizado 10/01/2021 16:07

Rio - Apesar de não ficarem juntos por muito tempo, Maiara já dá sinais de que se dá muito bem com a família de Fernando Zor. O cantor, da dupla com Sorocaba, compartilhou em suas redes sociais uma sequência de fotos ao lado da amada e de sua filha Alice.



Nos cliques, a irmã de Maraísa parece se divertir com a bagunça em família. No sofá, os três se divertiam enquanto desarrumavam as almofadas. Na legenda, Fernando explicou qual era a brincadeira. “Festa do pijaaaaama”, escreveu.