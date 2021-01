Simone faz ensaio grávida Divulgação/ @karinebasilio

Rio - Simone, da dupla com Simaria, aproveitou a noite de domingo para conversar com seus fãs no Instagram. A cantora respondeu perguntas sobre sexo, mas admitiu que sente "um pouco de vergonha" de falar sobre o assunto.

Simone abriu uma caixa de perguntas com "verdade" ou "mentira" no Instagram. A primeira pergunta foi sobre sexo a três e a cantora garantiu que nunca fez. "Nada contra quem faz, mas não tenho estrutura para ver quem amo ser tocado por outra pessoa", disse. A cantora também disse que já fez sexo no mato e em uma obra. No elevador, no entanto, ela nunca teve relações sexuais.

Simone também admitiu que mesmo aos oito meses de gestação, ainda faz sexo com o marido, Kaká Diniz. Zaya é a segunda filha do casal. Eles também são pais de Henry, de 6 anos.