12/01/2021

Rio - Após um ano difícil para a cultura, Danton Mello está feliz de estrear mais um filme nas telonas dos cinemas. Aos 45 anos de idade, o ator é a novidade do elenco de “Um Tio Quase Perfeito 2”, comédia infantil protagonizada por Marcus Majella, que está em exibição desde a última quinta-feira.

Na história, Tio Tony (Majella) aparece mais maduro e responsável, bem diferente do mostrado no primeiro longa da franquia em 2017. Ele deixou para trás os trambiques e, agora, coordena uma grande colônia de férias. Mas tudo muda quando chega Beto, personagem de Danton, que é o novo namorado da irmã, Ângela (Letícia Isnard), e candidato a padrasto dos seus amados sobrinhos.

Segundo Danton, seu personagem é “um cara boa praça, que se apaixona pela irmã do Tio Tony, mas é um ‘crianção’ também”. Ele ainda revela que a galera pode esperar muita diversão nesse embate entre Tony e Beto. “São duas ‘crianças’ que ficam implicando um com o outro o filme inteiro. É impressionante a falta de maturidade dos dois. É a graça do filme”, diz.

“Já era fã do Majella apesar de não conhecê-lo pessoalmente. É um cara muito inteligente e a gente se divertiu bastante”, conta o ator que já havia trabalhado com outros atores do elenco. “Com a Letícia Isnard, eu já tinha feito um filme, éramos irmãos no drama 'Antes Que eu Me Esqueça' (2018). Também já tinha feito teatro e televisão com Ana Lucia Torres, de quem sou apaixonado. E foi uma grande surpresa conhecer as crianças porque elas estavam muito felizes de se encontrar no segundo filme”, revela.

O elenco ainda conta com a participação de Eduardo Galvão, que faleceu em dezembro após complicações da covid-19. “Não convivi com o Galvão nessa filmagem, mas fiz novela com ele há muitos anos, chamada 'Despedida de Solteiro' (1992), e mantive contato ao longo da nossa vida. Era um cara extremamente querido por todos, muito divertido e profissional”, relembra Danton.

Mensagens de respeito e tolerância

Danton destaca que o filme vai agradar as crianças e os adultos também. Para ele, é um projeto que diverte, mas também emociona, pois propõe importantes reflexões sobre respeito e tolerância a partir de uma história leve.

“A arte é transformadora. Vendo qualquer filme, série, peça de teatro, livro ou um quadro... A gente está sempre aprendendo e crescendo. Então, você poder, em um filme infantil, trazer essa mensagem é muito gratificante. É importante conseguir fazer um filme que mescle diversão e aprendizados”, reflete.

“Um Lugar Ao Sol”

Além do filme, em 2021, Danton também poderá ser visto em outra produção, na próxima novela das 21h, intitulada “Um Lugar Ao Sol”, da autora Lícia Manzo. A trama, que foi adiada devido à pandemia, vai contar a história dos mistérios em torno dos gêmeos interpretados por Cauã Reymond.

“O meu personagem é um artista, um sapateiro humilde e do interior, que reencontra um amor de adolescência, a personagem da Andreia Horta. Ele acaba vindo para o Rio e se envolvendo na história dela, que é desvendar a morte do personagem do Cauã. Ele vai viver essas diferenças culturas de sair do interior e vir para o Rio, de um amor não correspondido... E meu núcleo é maravilhoso. Estou cercando de mulheres fortes, como a Andreia, a Marieta Severo e a minha filhinha, que é a Malu”, conta o ator, que celebrou 40 anos de carreira em 2020.

