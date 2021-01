Por iG

Publicado 11/01/2021 14:31

EITAAAA! A Jessica ex-bom dia e cia disse que o Celso Portiolli é babaca! pic.twitter.com/Og2mVyo9DU — Televizona (@TeIevizona) January 11, 2021

Jéssica Esteves ficou muito conhecida ao apresentar o programa 'Bom Dia & Cia', do SBT, entre 2003 e 2005. Hoje, aos 29 anos de idade, a atriz respondeu a algumas perguntas em seu Instagram pessoal, entre elas uma que questionava se Celso Portiolli era mesmo 'babaca' -- e ela disse que sim.Em uma corrente chamada "Verdade x Mentira" no Instagram, Jéssica disse que era verdade que Portiolli era "babaca" também nos bastidores. "Celso Portiolli é babaca real também ou só na TV? (Não suporto)", questionou um seguidor.A última aparição de Jéssica na televisão foi em agosto de 2014, quando a atriz fez uma participação especial no 'Tá na Tela', apresentado por Luiz Bacci na Band. No programa, ela participou de uma dinâmica na qual as pessoas deveriam adivinhar quem ela era. Na ocasião, ela foi descrita como a "queridinha de Silvio Santos'.