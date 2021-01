Gabi Martins e Tierry reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 15:12 | Atualizado 11/01/2021 15:16

O namoro de Gabi Martins e Tierry está firme e forte. O casal, que oficializou o namoro no domingo, fez uma hamonização facial juntos em uma clínica em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A ex-BBB fez procedimentos no nariz, lábio, queixo e olheiras. Já o cantor fez no nariz, queixo e na maçã do rosto.