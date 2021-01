Armie Hammer Reprodução

Por iG

Publicado 11/01/2021 15:35 | Atualizado 11/01/2021 15:36

Armie Hammer, galã de "Me Chame Pelo Seu Nome", virou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (11) após supostos prints de conversas entre ele e uma mulher. Nos prints, o ator fez ameaçar estranhas e disse que é canibal.



"Eu quero comer você. M*! É assustador admitir isso. Eu nunca admiti isso antes”, teria enviado o ator. "Eu cortei o coração de um animal vivo antes e o comi enquanto ainda estava quente."



Em uma outra conversa, o ator supostamente disse que gostava de ter relação sexual que parecia não ser consentida. "Estuprar você no chão com uma faca contra o seu pescoço. Qualquer outra coisa parece ser entediante. Você chorando e gritando enquanto estou em cima de você. Me sinto como Deus. Nunca senti tanto poder."



Em 2017, o ator já havia protagonizado uma polêmica no Twitter quando usuários descobriram que ele tinha curtido uma série de tweets sobre BDSM, conjunto de práticas sexuais consensuais envolvendo bondage e disciplina, dominação e submissão, sadomasoquismo.



A assessoria do ator adinda não se pronunciou sobre os prints.