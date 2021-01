Gretchen reprodução do instagram

Após anunciar seu novo trabalho como coach de vida, Gretchen recebeu algumas críticas. Sem se deixar abalar, a cantora foi firme ao rebater os comentários maldosos.

Pelo Instagram, a cantora falou sobre as críticas que diziam que ela não teria "moral" para dar conselhos. "Quero ver quem vai me proibir. Eu já disse que não sou terapeuta, e não sou mesmo. Mas eu tenho a experiência de vida que muitos deles não têm. Eu vivi coisas na minha vida que muitos deles não viveram. Eu perdi um filho. Meu filho morreu nos meus braços. Eu adotei filhas. Tive problemas seríssimos de violência doméstica. Sempre sustentei meu filhos sozinha. Sou independente financeiramente e emocionalmente. Aí, vieram me falar: 'o que ela tem para ensinar? A largar marido?'. Vou sim. Vou ensinar a mulherada a parar de acreditar em falsas coisas", respondeu.