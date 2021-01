Christine Mae congela o bumbum em ensaio fotográfico na neve Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2021 16:49

"Piranhas nunca sentem frio", foi o que disse a modelo e coelhinha da Plaboy Christine Mae ao postar as fotos de seu mais recente ensaio fotográfico. Ela foi fotografada no Colorado, nos Estados Unidos, quando fazia 26 graus negativos e usou apenas um maiô sensual. Porém, deveria estar mais frio do que ela estava esperando, pois acabou com o bumbum congelado.



"O termômetro atingiu -26,6º C e encontrei o ambiente perfeito para experimentar a novidade. Estava muito frio lá, mas consegui me divertir muito também. Então acabei ignorando o frio em alguns momentos", disse Christine.







A modelo falou que estava se sentindo como um coelho perdido no gelo e, apesar do frio, conseguiu se divertir posando para a câmera. "Minha bunda congelou, mas achei tudo muito sensual", falou. Christine Mae também postou outra foto do mesmo ensaio, mas dessa vez usava uma roupa própria para a neve.