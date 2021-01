Miguel Herrán Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 17:49 | Atualizado 11/01/2021 18:00

O ator espanhol Miguel Herrán, conhecido por participar das séries "La Casa de Papel" e "Elite", da Netflix, foi diagnosticado com Covid-19. Miguel surgiu aos prantos nas redes sociais e postou uma sequência de fotos mostrando mais sobre o isolamento.



“Seis dias foram suficientes para me destruir. Não quero mais falar. Não quero comer. Parei no meu momento mais construtivo e ele se tornou destrutivo. Estou decepcionado comigo mesmo. Quero ser uma pessoa melhor”, escreveu.