Publicado 11/01/2021 17:52 | Atualizado 11/01/2021 17:53

Após seu nome circular na rede social Twitter por supostamente ter sofrido um latrocínio, Jojo Todynho se manifestou nos seus stories. "Que palhaçada é essa que fui parar nos Trendings [assuntos do momento] no Twitter falando que eu tô morta? Só se for de p*ca, morri de tanta p*ca", começou a cantora, sempre debochada.



"Que palhaçada é essa que a Federal está atrás de mim? Roubei quem? Só se for o coração de alguém. Olha, vocês tão com tempo, hein...", continuou.



Depois de falar que está muito ocupada com reuniões por conta de uma "coisa boa" que vem aí, Jojo voltou a falar do susto que tomou ao descobri esse boato que estava circulando.



"Ah, gente, pelo amor de deus, hein! Vamos lavar uma calcinha, lavar uma cuequinha. Deixa eu tomar minha Heineken em paz!", seguiu provocando. "Ficou um monte de gente ligando lá para a casa da minha avó, as pessoas preocupadas. Pelo amor de deus... Olha!", finalizou.