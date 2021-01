Por O Dia

Publicado 11/01/2021 18:12 | Atualizado 11/01/2021 18:14

O pai de Cristiano Araújo, que faleceu há cinco anos após um acidente de carro, confirmou que a família vai lançar músicas inéditas do filho. João Reis informou que o cantor deixou dez faixas gravadas antes de morrer.

fotogaleria

Cinco canções serão lançadas em 2021, a primeira está com data para o dia 24 de janeiro. Felipe Araújo, irmão mais novo do sertanejo, também fará parte do projeto.