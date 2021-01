'Bum Bum Tam Tam' ganha versão clássica Reprodução

Por iG

Publicado 11/01/2021 18:51 | Atualizado 11/01/2021 19:01

'Bum Bum Tam Tam', lançada em 2017 por MC Fioti, voltou a ficar na boca do povo. Isso porque ela está sendo utilizada (não oficialmente) para divulgar a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. A animação com a vacina é tanta que a Orquestra Sinfônica da Bahia recriou o funk, que ganhou uma versão clássica com uma nova letra.



"Pra estar presente nos concertos da gente, toma vacina e vem sorridente! Eu falei assim pra ela", diz trecho da nova letra. "Confiar no Butantã, e na vacinação!", diz o refrão. A música é tocada pelos membros da orquestra todos vestidos de terno e gravata borboleta e acompanhada por violino, flauta transversal, violoncelo e até maestro.



No Twitter, os internautas elogiaram e brincaram com a cena inusitada. "O Brasil é um país incrível", comentou um. "Brasileiro criativo demais, a gente tira água de pedra", se divertiu outro. "Imagina estudar música clássica desde criança pra aparecer na TV tocando 'Bum Bum Tam Tam'", escreveu um terceiro.



Veja a apresentação completa que foi exibida no 'Bom Dia Ba", da Rede Bahia, afiliada da Globo:



