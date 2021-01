Xuxa reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 20:29 | Atualizado 11/01/2021 20:36

Em uma live com o jornalista Luis Erlanger, Xuxa falou sobre sua saída da Globo e ida para a Record. Além disso, a apresentadora também anunciou um projeto que fará em parceria com a Globoplay.

fotogaleria

Publicidade

"Eu não estava muito feliz (na Globo) e a casa também não. Me tirar era um grande aviso para todo mundo. 'Se ela saiu, todo mundo pode sair'", explicou Xuxa.

Segundo a apresentadora, há uma nova possibilidade dela voltar em um projeto da emissora. "Saí da Record com uma porta que não se trancou. Achei que a porta da Globo tinha se trancado e hoje vejo as pessoas falando com muito carinho de mim. Hoje eu tenho a possibilidade de fazer um documentário onde a Globoplay vai estar presente. Meu documentário vai sair com o aval da Globo", disse.