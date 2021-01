Xuxa Meneghel Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 10:07 | Atualizado 12/01/2021 11:07

Rio - A apresentadora Xuxa Meneghel, de 57 anos, concedeu uma entrevista ao jornalista Luis Erlanger, por meio de uma live no Instagram, na manhã desta terça-feira, e abriu o jogo sobre a relação com a ex-produtora Marlene Mattos, que teve início na extinta TV Manchete. "Marlene era assistente do Maurício Shermann. Quando eu fui para Globo, quis levá-la. Ela foi como produtora porque ela não queria ir como diretora", disse.

"Eu era um fantoche, mas porque eu quis, porque eu deixei. Fui deixando cada vez mais minha vida na mão dela. Minha vida particular, pessoal e profissional. As coisas se juntavam e estava tudo na mão dela. Ela era diretora, manager, empresária... Teve um momento, como todos sabem, que me interesse era trabalhar com programa infantil e ela já não acreditava mais nisso. A gente deixou de trabalhar junto. Fui para o Xuxa no Mundo da Imaginação, fiz o XSPB", falou Xuxa ao jornalista.

A apresentadora ainda relembrou a reportagem do "Jornal Nacional" após o nascimento de Sasha, em julho de 1998. Ela disse que a ex-produtora foi quem fez as imagens e enviou sem o seu consentimento. "Hoje, do jeito que eu sou, não sei se deixaria. Sempre fui de respeitar a criança. Achei um carinho para mim, mas não foi um respeito com a Sasha”, contou.



Xuxa ainda se pronunciou sobre outros assuntos, como o namoro com o jogador Pelé e a falta de apoio do jogador, o relacionamento com Ayrton Senna, o machismo dos anos 80 e as dificuldades da profissão. "Passei por alguns perrengues, mas nada que não tenha aprendido. Nos anos 80, era natural a mulher ser colocada como um objeto", revelou.