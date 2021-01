Padre DJ Zeton Reprodução/Rede Vida

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 15:03 | Atualizado 12/01/2021 15:10

Rio - O Padre DJ Zeton agitou o programa "Acredite", da Rede Vida, na última segunfa-feira. Ao lado de Taisa Pelosi e Joelma, o religioso tocou uma música católica com batida eletrônica e a participação do viralizou na web.



"Essa aqui é do meu CD Balada Santa.Vamos lá dançar!", disse em tom animado. A performance agitou o Twitter e internautas comentaram a participação do padre. "O padre DJ me obriga a voltar ao catolicismo", comentou o jornalista Rafael Monteiro. "Pós-pandemia não espero menos que um padre DJ", escreveu outra.

Pós pandemia não espero menos que um padre dj https://t.co/jYhFaK1FBv — Micaely Reis (@reis_micaely) January 12, 2021

Publicidade

Mano kkkkk a Rede Vida kkkkk

O padre DJ é sensacional pic.twitter.com/8RdsG9qWvK — João Pedro C. Motta (@OficialJoao) January 12, 2021 só me diga em QUAL PAÍS você vai ver um padre DJ em uma emissora católica fazendo remix de música de igreja com três pessoas dançando na frente https://t.co/GDjvMgCHHP — tsunami mami (@marianatdias_) January 12, 2021