Publicado 12/01/2021 14:57

Rio - Sem celular desde que o seu aparelho telefônico caiu no mar em um passeio de barco com as amigas Rafa Kalimann, Thelminha e Bruna Marquezine, Manu Gavassi andava sumida das redes sociais. Mas, na tarde desta terça-feira, a cantora deixou alguns recados aos seguidores por meio de fotos de um texto escrito por ela.



Nas imagens, Manu lembra do incidente com o celular e diz que só voltou às redes para avisar que está concorrendo a prêmios no Music Vídeo Festival pelo clipe de ‘Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim’, em que faz parceria com Glória Groove.

Apesar do recado, Manu não perdeu a oportunidade de brincar com os fãs sobre a perda do aparelho, um IPhone 12 Pro que, no Brasil, custa a partir de R$ 10 mil.



“Coitados dos peixes que agora têm acesso ao meu Instagram e provavelmente estão desenvolvendo crise de ansiedade”, escreveu a cantora.