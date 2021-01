Xuxa e Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 15:17 | Atualizado 12/01/2021 15:33

Em uma live com Luis Erlanger, Xuxa falou sobre o sucesso de Anitta. Na conversa, a apresentadora classificou com "absurdas" as críticas que a cantora vem recebendo por fazer o seu trabalho.

“Anitta é uma pessoa que está sendo criticada por muita gente e isso é um absurdo”, iniciou Xuxa. “A gente tem é que bater palma para ela. Ela fala inglês muito bem, fala espanhol… Se quiser falar chinês, vai falar muito bem também. Ela canta, dança e sapateia” , disse a apresentadora.

Além disso, Xuxa também falou sobre as atitudes de Anitta em sua vida pessoal. “Ela pode ter atitudes que muitos não gostam, mas não vamos diminuir a história dela. O que ela viveu, o que ela passou e o que vai viver ainda” , concluiu.