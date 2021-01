Rogerinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 16:36

O público pediu e Rogerinho anuncia mais um grande lançamento, no primeiro mês de 2021. Dessa vez, com a romântica “Não Deixa eu Ir”, que fala sobre um casal que está vivendo uma crise no relacionamento e tenta resolver.

Para contar essa história, Rogerinho contracena com Pamela Drudi no clipe, gravado em São Paulo, lançado junto a canção. O cantor, que vem se destacando, com grandes hits, fez muita gente cantar e dançar em 2020 com a música “Só Você”, que ficou entre as mais tocadas no país. O sucesso não para por aí. Aos 20 anos ele já emplacou, também, sucessos como “Amor Falso”, gravado por grandes artistas como Aldair Playboy, Wesley Safadão e Kevinho e ganhou várias premiações, com reconhecimento no mercado.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/z9KRkWO9DUM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>