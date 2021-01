Mariana Goldfarb faz declaração apaixonada a Cauã Reymond Reprodução

Publicado 12/01/2021 16:55 | Atualizado 12/01/2021 16:57

Mariana Goldfarb fez a brincadeira de "verdade ou mentira" que virou moda no Instagram. Em uma das afirmações, a apresentadora disse que não tem problema para assistir as cenas quentes do marido Cauã Reymond.

"Assisto a tudo, ainda dou opinião e mando prints", confessou a apresentadora. Mariana e Cauã estão casados desde 2019.