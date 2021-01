Ferrugem revela que já traiu Thais Vasconcellos Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 12/01/2021 17:03 | Atualizado 12/01/2021 17:04

O cantor Ferrugem decidiu entrar na modinha do momento e brincou de verdade ou mentira com os seguidores do Instagram. O pagodeiro deixou uma caixa de perguntas no Stories para os fãs fazerem suposições e ele responderia se o que disseram é real. Entre as perguntas feitas, um pessoa questionou se ele já traiu a esposa, Thais Vasconcellos, e o artista revelou que sim.



"Me arrependo até hoje, mas ela me perdoou. Hoje corro atrás para fazer dela a mulher mais feliz do mundo. Por isso, tanto eu quanto ela falamos sobre isso abertamente. Não me envergonho de ter sido quem fui. Evoluí e consegui a tempo olhar a minha vida e enxergar o que Deus tinha me dado. A Thais me ensinou o verdadeiro sentido de amar alguém. Tento ser todo dia o melhor companheiro que alguém pode ter", Ferrugem escreveu no Stories.

Publicidade

O pagodeiro e Thais oficializaram a união em 2018. Eles tiveram duas meninas juntos e a esposa do cantor também ajuda a criar a filha do primeiro casamento de Ferrugem. Juliana Alves, com quem o artista foi casado, morreu em 2015 vitima de uma lipoaspiração mal-sucedida.