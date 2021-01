Por O Dia

Publicado 12/01/2021 17:32 | Atualizado 12/01/2021 17:36

Parece que William e Harry decidiram colocar as diferenças de lado. Segundo a especialista em realeza britânica, Katie Nicholl, os irmãos fizeram uma videochamada no final de ano e agora estão se falando regularmente. Em entrevista ao "Entertainment Tonigt", Katie revelou que os príncipes trocaram presentes de Natal.

fotogaleria

“O relacionamento deles está muito melhor. Para começar, eles estão conversando, e não apenas conversando, estão se falando com relativa regularidade”, disse. A rainha Elizabeth também está tentando reaproximar o neto da família. Ela, que já foi vacinada contra o novo coronavírus, convidou Harry e sua esposa, Meghan Markle para a comemoração dos seus 95 anos, que acontecerá durante a tradicional cerimônia Trooping the Color em Londres, na Inglaterra, no dia 12 de junho.“Há muitos eventos familiares aos quais o duque e a duquesa esperam poder comparecer, mas é claro que, por causa da Covid-19, ainda é cedo para planejar qualquer viagem”, disse uma fonte.