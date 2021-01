Davi Lucca Reprodução

Por iG

Publicado 12/01/2021 17:49 | Atualizado 12/01/2021 17:56

O modelo e empresário Léo Picon levou Davi Lucca, filho de Neymar e de Carol Dantas, ao salão de beleza escondido da mãe do garoto.



A influencer compartilhou sua reação nos stories do Instagram dizendo que não esperava o resultado final, já que a cor do cabelo foi uma surpresa para ela.



"Leonardo Picon veio aqui em casa e falou que queria sair com o Davi sozinho. Falei 'vai, que me ajuda um pouco a ficar com o Valentin (o caçula, de 1 ano), e estou sem as meninas que me ajudam'. Daí falei vou deixar um pouquinho com o Leonardo e olha as coisas que ele faz", disse na rede.



Picon mostrou a transformação do garoto no seu Instagram através dos stories. "É isso. 'Tamo junto'. 2021, vida nova", disse o empresário para o filho de Neymar .