Tília Fialho Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 17:59 | Atualizado 12/01/2021 18:22

Tília Fialho, filha de Dennis DJ com a empresária Kamilla Fialho, recebeu uma série de críticas após postar uma foto no último fim de semana. A jovem de 17 anos foi vítima de "body shaming", nome dado ao ato de ridicularizar a aparência de outra pessoa, e comentou os ataques.



“Se te abraçar quebra?”, “Anorexia tem cura” “Credo, que magra”, foram alguns dos comentários na foto da cantora de biquíni. Tília, que costuma defender o empoderamento feminino, comentou o episódio. “Quando eu li os comentários eu estava com a minha família do lado, mas e quem não tem esse suporte? Quando chega o setembro amarelo, todos se amam, mas não pensam duas vezes antes de fazer comentários maldosos”, afirma.