Publicado 13/01/2021 09:43 | Atualizado 13/01/2021 09:48

Rio - Uma mulher usou o Twitter para criticar os cabelos do jornalista Guga Chacra, comentarista de política do "Em Pauta", da Globonews. A telespectadora afirmou que Guga "já passou da fase e da idade de ficar com esse cabelo de boneca de pano".

Guga não deixou barato e disse que usa o seu cabelo como quiser. "Com todo respeito mas o

@gugachacra já passou da fase e idade de ficar com esse cabelo de boneca de pano. Está um horror, até pra ser 'diferentinho' tem limites, parece um maluco, um boneco de ventríloquo, um doidivanas. Já deu, simplesmente ridículo!", disse a mulher.

"Oi, uso o cabelo como eu quiser. Não tenho ideia de como você usa o cabelo, se veste... Mas acho que as pessoas devam ter liberdade para usar o cabelo da forma que quiserem. Com a pandemia, não tenho ido ao barbeiro. E já expliquei mil vezes que nado e o cloro danifica meu cabelo", escreveu o jornalista.

Os outros seguidores elogiaram o jornalista. "Você é um cara gentil. Percebo isso só vendo que ainda se dá ao trabalho de explicar", disse uma outra pessoa. "Eu estou contigo, Guga. Eu gosto do meu cabelo mais livre e despenteado e acho maravilhoso você mostrar que essa pode ser a marca registrada de uma pessoa na TV e que está tudo bem", comentou um fã.

