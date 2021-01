Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no parto de Zyan Reprodução Internet

Publicado 13/01/2021 14:01 | Atualizado 13/01/2021 14:15

Rio - Giovanna Ewbank tirou a quarta-feira para responder perguntas dos fãs no Instagram. A apresentadora deu detalhes do parto de seu filho, Zyan, que foi normal. Ela também falou sobre a relação com seus outros filhos, Titi e Bless, e sobre amamentação.

Sobre o parto, Giovanna disse que foi "rápido". "Foi muito rápido e prazeroso. Queria viver tudo novamente", afirmou a mulher de Bruno Gagliasso. Ela também contou que gosta de amamentar. "Sei que muitas mulheres sentem dor e dificuldade, mas não foi o meu caso. Desde o primeiro momento nos entendemos e nos conectamos, eu amamentaria pra sempre", garantiu.

A apresentadora também disse que Titi é a mais ciumenta dos irmãos. "Ela foi por muito tempo a filha única, mas o ciúme foi só no início com a chegada do Bless e depois do Zyan. Agora não tem mais", garantiu.