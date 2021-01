Madonna Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 14:40 | Atualizado 13/01/2021 15:16

Rio - Madonna, de 62 anos, tem causado polêmica nas redes sociais. A cantora visitou cinco países em três semanas, mesmo com as restrições por causa da pandemia do novo coronavírus. A artista passou pelos Estados Unidos, Malaui, Reino Unido, Egito e Quênia. As viagens foram alvo de críticas por não respeitarem as recomendações de isolamento social e distanciamento.

fotogaleria

Publicidade

A cantora saiu de Los Angeles antes do Natal, foi para Londres com o namorado e os filhos, depois passou pela África visitando o Malauí, Egito e Quênia. A imprensa internacional criticou Madonna em matérias dos jornais "Daily Star", "Daily Mail", "The Sun" e "Daily Mirror".



“Apenas ridícula”, escreveu um leitor de um dos jornais. “A Rainha da hipocrisia”, disse outro. “Na idade dela, ela deveria estar isolada”, afirmou um terceiro. Ao "Daily Star", assessores da artista informaram que ela e a família “têm passado por testes constantes de COVID-19 para se certificar que ninguém foi infectado”.