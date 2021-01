Por iG

Publicado 13/01/2021 14:48 | Atualizado 13/01/2021 15:11

O chef de cozinha Henrique Fogaça fez um vídeo questionando a Covid-19. Nas imagens, ele perguntava aos seguidores se eles achavam que a pandemia foi causada de forma proposital ou acidental. Muitos acusaram jurado do 'MasterChef', da Band, de estar espalhando fake news. Foi quando Fogaça se exaltou e xingou os internautas que o criticaram.



O Fogaça reagindo às críticas depois de criar uma enquete conspiratória sobre a causa da pandemia. Notas? pic.twitter.com/Fcu8Y1HGaz — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 13, 2021

"Quando começou [a doença] o que vocês acham? Que foi acidental? Que eles foram perceber depois de um tempo só que havia um milhão de pessoas rodando o mundo e a doença já se instalando e rondando. Ou você acha que foi proposital? Para simplesmente dominar o mercado econômico do mundo, começando pelo Estados Unidos e automaticamente refletindo para todo o mundo", questionou Fogaça no vídeo.Ao ser criticado, o jurado teria xingado os internautas de "velha candada", "vaca", "burra", "anta", "feia". Além disso, Fogaça também teria proposto a um deles "dois minutos de porrada". "Aguenta? Estou à disposição, seu trouxa", completou o cozinheiro, que ainda declarou que votou nulo no segundo turno das eleições presidenciais em 2018.Estes comentários, no entanto, foram apagados, mas perfis no Twitter tiraram alguns prints: