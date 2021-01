Nathália Zannin em Fernando de Noronha Divulgação

Publicado 13/01/2021 15:00 | Atualizado 13/01/2021 15:34

Rio - A bailarina Nathália Zannin está de férias do "Domingão do Faustão" e aproveitou para viajar. Ela e a também bailarina Jaque Ciocci estão em Fernando de Noronha. "Sempre vou para o Nordeste brasileiro. Lá me recarrego, me conecto com minhas raízes e valorizo também o turismo do meu país. Esse ano passei a virada no Piauí, com algumas amigas. Agora estou em Fernando de Noronha, que não conhecia e já estou encantada com esse lugar", conta a bailarina.

Em tempos de pandemia, a bailarina do Faustão redobrou os cuidados para evitar a contaminação do novo coronavírus.



"Antes de viajar, fiz o teste pra saber se estava tudo certinho. O mesmo cuidado que tenho em São Paulo, estou redobrando na viagem! Antes de vir pra Noronha, fiz outro teste, só entra na ilha quem testa negativo. E claro, não esquecer da máscara, álcool gel e sempre lavar as mãos", pontua.