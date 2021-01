Harry Visioni Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 15:11

Rio - O ator inglês Harry Visioni, conhecido pelo seu papel na novela britânica "Coronation Street", passou por um susto ao encontrar uma cobra no assento sanitário do banheiro da sua casa. Em entrevista ao site da "BBC", ele contou que a cobra "passeou" pelo vaso.



Visioni foi socorrido pela associação de resgate de animais do Reino Unido, que batizou a cobra de Lulu. O animal entrou no banheiro graças a um buraco na parede.



Ele e a namorada ficaram de olho no animal enquanto esperavam pelo serviço de resgate. O ator contou que Lulu "passeou" pelo vaso até parar no assento e observar o casal, mas acabou sumindo no banheiro quando eles foram procurar pelo telefone.



Sonia Hulme, profissional responsável pelo resgate, relatou que a cobra foi encontrada atrás do aquecedor e disse que a Píton-real é uma espécie dócil. “Achei bastante coerente que essa Píton-real tenha sido encontrada no trono e como é uma fêmea achamos apropriado batizá-la de Lulu”, disse Hulme, que também afirmou que o animal está abrigado e saudável. A suspeita é que Lulu seja uma cobra doméstica, que fugiu do seu dono.