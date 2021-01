Tiago Leifert na final do BBB 20 Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 15:31 | Atualizado 13/01/2021 16:04

Rio - Tiago Leifert ficou no meio de uma polêmica duas semanas antes da estreia do "Big Brother Brasil". O apresentador usou o Instagram para criticar o Twitter, mas não agradou alguns internautas e passou a ser um dos assuntos mais comentados da rede nesta quarta-feira.



“Como vocês sabem eu não sou da rede do passarinho. Detesto a rede do passarinho! Já saí de lá e acho que todo mundo deveria sair também. Eu queria ter um outro canal com vocês durante o BBB que não fosse a rede do passarinho”, disse. O apresentador revelou por que não gosta da rede social e informou que vai disponibilizar um novo canal para contato com os fãs no "BBB". “Queria que fosse um texto, um chat, mas não fosse a rede do passarinho, fosse algo privado. Isso vai acontecer”, completou.