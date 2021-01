Gustavo Mioto Divulgação

Publicado 13/01/2021 18:57 | Atualizado 13/01/2021 18:59

Gustavo Mioto, de 23 anos, participou de um vídeo do canal de Matheus Mazzafera. Na entrevista, o cantor relembrou a primeira vez que subiu aos palcos, e disse ter sido uma das melhores experiências que teve.

Ao ser perguntado por Matheus sobre o que lhe marcou mais: a primeira vez ou o primeiro show, o cantor foi direto na resposta: "O show", e complementou: "O show mudou minha vida. Eu tinha 13 anos. Se não me engano foi em Araras, no interior de São Paulo. Eu cantei apenas uma música, do Roupa Nova... eu entrei, cantei o refrão e vazei. Passei uma semana acordado [me achando]".

Já sobre a primeira vez: "Eu cantava em uma web rádio. Nesse dia, eu fiquei entre os mais pedidos com uma música. Foi de 13 para 14 anos. Meu amigo [da rádio], me deus os parabéns e disse que ia me dar um presente. Então, ele me jogou dentro da casa de uma guria e aconteceu".