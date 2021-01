Por O Dia

Publicado 14/01/2021 00:00

O TopShopping está com uma atração que promete mexer com os sentidos dos clientes, que terão sua coragem testada no percurso amedrontador. O Circo Macabro promove uma experiência imersiva e aterrorizante em um labirinto temático, com atores caracterizados de palhaços, monstros e zumbis, e com grandes habilidades de assustar o público a qualquer momento.

O evento acontece durante o mês de janeiro, no 3º piso (próximo à Portaria D), a partir das 14h. A entrada é permitida para crianças a partir de 7 anos acompanhadas dos pais ou responsáveis, e custa R$10 por pessoa.