Xand Avião Divulgação/ João Luís

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 19:30 | Atualizado 13/01/2021 19:31

Xand Avião, além de ser um dos maiores nomes do forró brasileiro, também utiliza de sua voz e influência para beneficiar ainda mais a música nordestina: o cantor está empresariando novos artistas, como Zé Vaqueiro, que em pouco tempo se tornou um dos cantores mais ouvidos do país nas plataformas musicais.



Outro nome que o cantor também está cuidando é Nattan, sua nova aposta. Com apenas dois meses de carreira, o jovem artista já atinge números nos charts que muitos artistas com anos de estrada não conseguiram. No escopo, Xand administra ainda a carreira de Rak, DJ de Recife que viralizou no Brasil com o remix da música "Sol", do Vitor Kley. Ele ficou entre as músicas mais tocadas do país por mais de 6 meses. (em tempo: nome dele era Raul Queiroz, Xand criou o nome RALK pra ele e deu muito certo).



“Para mim é e sempre foi muito importante levar a música nordestina para todos os cantos do país. O lugar em que estou hoje, que alcancei, foi com muita luta e esforço. Quero ajudar novos artistas, dar apoio e orientá-los da melhor maneira.”, comenta Xand.