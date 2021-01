Thelminha: convite da Globo para participar das próximas edições do É de Casa, exibido nas manhãs de sábado Reprodução de internet

Rio - Thelma Assis, de 36 anos, vencedora do último "Big Brother Brasil" participou do canal de Giovanna Ewbank e falou sobre o prêmio que faturou no reality. A médica participou do quadro "O que o Google diz sobre mim", onde leu o que as pessoas mais buscam sobre ela na internet.



"Gente as pessoas procuram isso no Google?", questionou ela dando risada. "Eu tenho um sonho, de ter uma casa própria, confortável, só que nesse momento Thelma Assis pegou o dinheirinho e botou pra render. Colocou lá num monte de investimentos e o dinheiro tá lá rendendo frutos. Daqui uns anos eu vou lá resgato e realizo meu sonho da casa própria", revelou.

Outras perguntas surgiram durante o vídeo, entre elas se a médica tinha filhos. "Thelma Assis tem apenas um filho", respondeu pegando o cachorro de estimação no colo. ""Chico é meu filho pet, por enquanto. Mas tenho vontade de adotar e de ter filhos biológicos daqui um tempinho", contou. Outras perguntas surgiram durante o vídeo, entre elas se a médica tinha filhos. "Thelma Assis tem apenas um filho", respondeu pegando o cachorro de estimação no colo. ""Chico é meu filho pet, por enquanto. Mas tenho vontade de adotar e de ter filhos biológicos daqui um tempinho", contou.





Thelma também falou sobre a paixão pela dança e contou que é formada em balé clássico. "Sim gente, eu sou bailarina clássica formada, eu fiz balé durante 15 anos da minha vida e me orgulho muito de ser bailarina, amo dançar, meu hobby favorito", explicou.