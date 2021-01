Luciana Gimenez e o pai reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:56 | Atualizado 14/01/2021 15:03

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez usou o Instagram durante a madrugada desta quinta-feira para explicar o sumiço das redes sociais. Gimenez disse aos seguidores que a morte do pai, em dezembro, mexeu com ela.



"Gente, eu estou meio sumida, né? Estou indo dormir e queria dizer para vocês que estou com saudades. Não falo aqui tem mais de uma semana. É que meu pai faleceu dia 29 de dezembro e eu estava na Bahia, ia passar Réveillon lá, e aquilo mexeu muito comigo", contou.