Nessa quarta-feira, Paola Carosella anunciou sua saída do "MasterChef". Nesta quinta, a chef ganhou uma homenagem da amiga de reality, Ana Paula Padrão publicou uma foto com Paola e escreveu sobre os seis anos de companheirismo no programa.

"Mana, escolhi essa foto porque não estamos maquiadas, não estamos no estúdio, não estamos posando. Vamos nos encontrar, daqui pra frente, desse jeito. Por que queremos nos ver, por que viramos amigas, por que torcemos uma pela outra", escreveu Ana Paula.





Também nesta quinta, Paola falou sobre a sua saída do programa. Na mensagem, a chef ainda deixou seu agradecimento aos chefs Erick Jacquin e Henrique Fogaça, a apresentadora Ana Paula Padrão e aos demais colegas da produção.

"Obrigada, Brasil, por essa viagem surreal emocionante e tão divertida! Obrigada, MasterChef Brasil, Endemol, BandTV, Marisa Mestiço, Patrício Diaz, Ana Paula Padrão, Erick Jacquin, Henrique Fogaça, Benny Goldenberg, Denise Santana, Diego Guebel e a todos os que viajaram comigo, me ensinaram, seguraram a onda, se arriscaram, seguraram minha mão, tiveram paciência, me ensinaram tanto!!!", escreveu Paola.