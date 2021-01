Grávida, Simone virou sensação no YouTube Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 18:59 | Atualizado 14/01/2021 18:59

Simone, da dupla com Simaria, está na reta final da gravidez. À espera de Zaya, a cantora compartilhou com os seguidores do Instagram, nesta quinta-feira, a previsão do nascimento da filha.

"A minha bebê só nasce em fevereiro. Ainda tem uma luta pela frente, e o povo diz ainda que no último mês é que começa a crescer mesmo e o neném ganha peso. Como vai ser? Não sei, estou nervosa e ansiosa", brincou.

A cantora ainda falou sobre o cansaço que vem sentindo com o peso da barriga. "Hoje eu não fiz nada da minha vida. Não tenho vontade de levantar pra nada. A barriga tá tão pesada. Será que é natural esse cansaço batendo na gente nessas últimas semanas de gravidez? Ontem eu botei uma cinta para dar sustentabilidade na barriga, que está enorme. Mas, mesmo assim, até para levantar da cama é uma luta. Eu fico aqui de boa, parada, só vendo a barriga crescer, porque ainda vai crescer", disse ela.

Simone é casada com Kaká Diniz. Juntos, eles ainda são pais de Henry, de 6 anos.