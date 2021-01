Ex-BBB Kaysar é operado e tranquiliza fãs: correu tudo bem Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 10:19 | Atualizado 17/01/2021 10:20

Em agosto, Kaysar passou por uma cirurgia no nariz para corrigir um desvio de septo. Em uma entrevista à Patrícia Kogut, ele explicou que o procedimento não deu certo e que continuou sem conseguir respirar após um tempo.

fotogaleria

Publicidade

"Consegui respirar bem por um mês. Acho que não vou fazer de novo. Não adiantou nada mesmo. Consigo respirar de um lado só. Eu uso remédio para melhorar", explicou.

O ator também relembrou que, na época, as pessoas perguntaram se o procedimento era para diminuir o nariz. "Muita gente me perguntou se fiz plástica. Muita gente sabe que amo papagaio, meu nariz me lembra eles. A minha cirurgia foi só septoplastia e adenoide".