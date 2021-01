Gracyanne Barbosa e Belo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 12:04 | Atualizado 18/01/2021 12:18

Rio - Belo e Gracyanne Barbosa responderam perguntas dos fãs nas redes sociais e contaram como a pandemia de coronavírus afetou também o lado financeiro. O cantor revelou que o número de shows caiu drasticamente.

fotogaleria

Publicidade

"Eu fazia média de quinze a dezoito shows em um mês. Em um ano, fiz quatro. A minha sorte de verdade é que tenho uma esposa muito econômica e ela controla tudo. Se não, o bicho estaria pegando", disse Belo.

O casal também revelou que não teve problemas por passar tanto tempo junto em casa. "Não teve parte difícil na pandemia, sobre convivência. A parte difícil foi a preocupação. O fato de estar em casa com as nossas famílias, mãe, os filhos do Belo e tudo mais, está sensacional. Estamos curtindo coisas que não curtíamos há bastante tempo", garantiu Gracyanne Barbosa.