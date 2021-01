Tatá Werneck com a filha Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 17:34 | Atualizado 18/01/2021 17:36

Tatá Werneck abriu novamente a caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os fãs. O que era para ser tem tom de brincadeira ficou um pouco mais sério quando a humorista explicou o motivo de não postar muitas fotos com a filha, Clara Maria.

"Por que só vejo seu marido com a sua filha?", perguntou um seguidor acostumado a ver mais fotos de Rafa Vitti com a menina.

"Porque eu não gosto de postar muito. Eu, se pudesse, postaria menos ela. Ah, não sei. Fico preocupada, né? Respostinha séria", respondeu Tatá.